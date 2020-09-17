Причиной пожара в красноярской наркоклинике стал поджог

Названа причина пожара, унесшего жизни четырех пациентов частной наркологической клиники "Чистый город" в Красноярске.

Сначала предполагалось, что к трагедии могло привести короткое замыкание, но позже выяснилось, что это был поджог, совершенный одним из пациентов клиники. Факт установлен в ходе просмотра видеозаписей камер внутреннего наблюдения, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Отмечается, что возбуждено уголовное дело в отношении поджигателя. Его личность устанавливается, среди погибших, по данным следствия, его нет.

Напомним, пожар в наркодиспансере произошел в ночь 17 сентября. Спасателями были обнаружены тела четырех погибших пациентов. Двое доставлены в реанимацию с тяжелыми ожогами. Общее количество пострадавших устанавливается.

По факту гибели людей на пожаре было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", в рамках расследования которого была задержана директор медучреждения.