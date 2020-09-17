Названа возможная причина пожара в наркодиспансере Красноярска

Причиной пожара в частной наркологической клинике "Чистый город", унесшей жизни четырех человек, могло стать короткое замыкание в светильнике.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Огонь распространился по подвесному потолку и охватил весь первый этаж.

Напомним, возгорание произошло в ночь со среды на четверг. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого задержана директор клиники.

Имеются сведения, что у медучреждения не было лицензии на оказание медицинской помощи в условиях стационара, разрешительная документация имелась только на работу амбулатории.