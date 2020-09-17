В Красноярске задержана директор наркоклиники, где произошел пожар

В Красноярске задержана директор частной наркологической клиники, где произошел пожар.

Задержание проведено в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Напомним, в ночь со среды на четверг в помещении частной наркологической клиники "Чистый город" произошел пожар. Его жертвами стали четыре пациента, еще двое с тяжелыми ожогами доставлены в реанимацию.

В рамках расследования уголовного дела будет проведено несколько экспертиз, в том числе генетическая: часть пациентов проходила лечение анонимно, и без этих данных невозможно установить ни общее количество пострадавших, ни личности погибших.

Допрашивается администрация и сотрудники клиники, свидетели и очевидцы, изъята документация, представляющая интерес для следствия.