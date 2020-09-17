Сгоревшая в Красноярске клиника работала без лицензии

Наркологическая клиника в Красноярске, где накануне при пожаре погибли четыре пациента, не имела лицензии на стационарное лечение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах края.

"У клиники "Чистый город" не было лицензии на оказание медицинской помощи в стационаре, только на амбулаторную помощь. В то же время один из погибших был иммобилизован, а другие трое находились под седативными препаратами", - сказал собеседник агентства.

О самом происшествии пока известно, что возгорание произошло в ночь на среду. Пожар охватил здание, где на первом и цокольном этаже располагалась частная наркоклиника ООО "Чистый город", зарегистрированная в 2010 году как предприятие малого бизнеса. В том же году оно получило медицинскую лицензию на осуществление доврачебной медицинской помощи.

В результате пожара четыре человека погибли, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По факту возгорания возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Руководитель клиники задержан.

Как сообщили в информагентстве, по предварительным данным, часть пациентов находились в клинике без оформления должных документов. Из-за отсутствия записей в книгах приема и учета пациентов и из-за сильных термических повреждений установить личности погибших не представляется возможным. Понадобится проведение генетических экспертиз.