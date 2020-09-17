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17.09.2020 06:39

Торжество - до лучших времен

Пандемия ощутимо ударила не только по индустрии развлечений, но и по брачной статистике
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 209(8263)
Омским предприятиям общепита разрешили полноценную работу. В выходные дни в местных кафе яблоку негде упасть: соскучившиеся по ресторанным услугам горожане наверстывают упущенное.

Из-за режима самоизоляции с конца марта до начала сентября функционировать могли только кафе и рестораны, имеющие летние веранды и службы доставки блюд навынос. Остальным обслуживать посетителей было запрещено. Впрочем, и проведение массовых мероприятий, частью которых традиционно становится застолье, тоже подверглось строгим ограничениям. Например, свадьбы: до 31 августа даже на регистрацию брака жених и невеста могли прийти только вдвоем. Сейчас можно пригласить не более пяти гостей.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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- Поэтому мы решили отложить торжество до лучших времен, - признались потенциальные молодожены Ирина и Дмитрий.

В этом решении они оказались не одиноки. За время действия режима самоизоляции было перенесено около 70 процентов свадеб. Только к середине лете начал расти спрос на свадебные платья, а вместе с ним и цены.

- В июле наряд невесты стоил 7780 рублей, что на девять процентов дороже, чем год назад. В среднем по стране цена свадебного платья составляла 9380 рублей, это десятипроцентный рост к июлю 2019-го, - сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь портала объявлений "Авито" Дарья Горбатюк.

По данным регионального управления загс, в первом полугодии в Омской области было составлено 3693 записи актов о заключении брака, что на треть меньше, чем год назад. При этом свадьбу многие праздновали без родственников и друзей.

Почти половина опрошенных, отмечавших событие узким кругом, призналась, что экономия расходов составила порядка 50 тысяч рублей. Впрочем, подарков и конвертов, с которыми, как правило, на свадьбу приходят гости, с лихвой компенсируя все затраты, они тоже не получили.

В пять раз реже, чем в прошлом году, омичи праздновали в торжественной обстановке юбилеи.

Между тем индустрия праздника обеспечивает работой множество субъектов малого и среднего бизнеса. По данным системы "2Гис", в данной сфере в Омске занято более трех тысяч организаций. Помимо банкетных залов, это продавцы нарядов, аксессуаров и цветов. Фото- и видеооператоры, оформители, стилисты, музыканты, актеры, хореографы и ведущие. Плюс кондитеры, устроители фейерверков, менеджеры-режиссеры, полиграфисты, специалисты по рекламе и многие другие. Уверенности, что ситуация стабилизируется, многие из них не испытывают, поэтому ищут возможности альтернативной деятельности, а также стараются избавиться от неприбыльного предприятия. Сегодня только на "Авито" выставлено более трехсот объектов готового бизнеса. Вот только продажи пока стоят на месте.

Фото: Iurii Maksymiv / iStock
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- Прошлый год был для нашей организации самым успешным, а нынешний обещает ситуацию прямо противоположную, - признает директор рекламного агентства Антон Дымченко. - По нашим подсчетам, бизнес просядет более чем на 70 процентов. Лето мы потеряли. Теперь можно было развернуть подготовку к новогодним мероприятиям. Но никто достоверно не знает, что будет дальше. Поэтому вкладывать деньги в новые проекты довольно рискованно.

Между тем

Социологические опросы показывают, что спрос на праздники растет.

- За время самоизоляции сибиряки соскучились по дружескому общению и испытывают потребность в организации свадеб, празднований дней рождения, корпоративов, - поясняет пресс-секретарь "Авито" Дарья Горбатюк. - По данным наших исследований, спрос на праздничные услуги, по сравнению с прошлым летом, вырос в Новосибирске на 56 процентов, Барнауле - на 75, Иркутске - на 80, Омске - на 88 процентов. В целом по России он увеличился на 70 процентов.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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