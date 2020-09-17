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17.09.2020 21:21
Рубрика: Экономика

Судно для подачи труб "Северного потока 2" возвращается из ФРГ в Калининград

Судно снабжения буровых платформ "Иван Сидоренко", которое планировалось использовать для подачи труб при достройке газопровода "Северный поток-2", возвращается в Калининград. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные специализированного портала Marine Traffic.

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"Иван Сидоренко" прибыл в немецкий порт Мукран, который является логистической базой "Северного потока-2", в четверг утром, но уже вечером отправился обратно. Начиная с июля судно находилось в Калининграде вместе с другим судном снабжения "Остапом Шереметом".

Агентство уточняет, что "Иван Сидоренко" был построено на Амурском судостроительном заводе. В декабре 2018 года его передали в эксплуатацию "Газпром флоту".

"Северный поток-2" востребован потребителями и потому будет достроен, заявил ранее министр энергетики РФ Александр Новак. Газопровод способен обеспечить конкурентные условия для поставки энергоресурсов в Европу.

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