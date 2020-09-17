Фельдшер, оставившая пациента в другом городе, получила выговор

Фельдшер Клинической станции скорой медицинской помощи в Волгограде получила дисциплинарное взыскание после того, как оставила больную на улице города Волжского, куда ее привезли для госпитализации. Правда, наказали ее не за то, что пациентку бросили в другом городе, а за не предусмотренную должностной инструкцией обходительность.

Скандал разгорелся накануне, когда в социальных сетях появилась история больной. Как писала "РГ", у женщины появились все признаки ОРВИ, в том числе высокая температура. Участковый врач выписала ей направление в больницу города Волжского, который находится в 30 километрах от Волгограда. Но волжские врачи отказали ей в госпитализации, так как якобы в больнице не было мест. В результате медики высадили ее на улице. Женщине пришлось вызывать такси и ехать назад самостоятельно.

Как рассказал главврач станции скорой медицинской помощи Олег Ярыгин, дело было не в дефиците коек - просто врачи после осмотра решили, что госпитализация ей не нужна. По его словам, в таких случаях скорая должна оставить пациента в больнице и следовать на другой вызов. Однако фельдшер якобы проявила "излишнее благородство", передает РИА Новости.

"По доброте душевной она сказала, что доставить по месту жительства не может, но может подвезти до остановки общественного транспорта. Это недопустимо, так как фельдшер должен был следовать на другой вызов. Фельдшеру вынесено дисциплинарное взыскание", - сообщил главврач.