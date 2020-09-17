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17.09.2020 15:25
Рубрика: Происшествия

В суд поступило дело соучастников челябинского экс-губернатора

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинский областной суд поступило уголовное дело экс-депутата госдумы Вадима Белоусова и его тещи, бывшего главного бухгалтера ОАО "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргариты Бутаковой, сообщили в четверг в судебной инстанции.

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- В суд поступило уголовное дело в отношении Вадима Белоусова и Маргариты Бутаковой, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), - сообщили в пресс-службе суда. - Оно содержит 122 тома. Дата рассмотрения будет назначена в ближайшее время.

Как уже сообщала "РГ", по версии следствия, с 2010 по 2014 год Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем брали откаты от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства. За это время соучастники получили в общей сложности более трех миллиардов рублей.

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

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