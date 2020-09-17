Родители смогут отправить предложения по горячему питанию для школьников

На портале Госуслуги с сегодняшнего дня запускается сервис для мониторинга ситуации с горячим питанием в школах. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Напомним, с 1 сентября по поручению президента совместно с регионами организовано бесплатное горячее питание для всех учащихся начальной школы с 1 по 4 класс. Теперь все вопросы и предложения по этой теме можно отправлять в Минпросвещения через портал Госуслуги. По словам Сергея Кравцова, это поможет экспертам ведомства оперативно получать всю необходимую информацию.

- Сегодня сигналов о том, что где-то дети не получают горячее питание, нет, - уточнил Кравцов. - Но мы будем отрабатывать каждый сигнал, если он появится, и решать все вопросы.

До сих пор министерство принимало вопросы на тему школьного питания по телефону "горячей" линии - 88002009185. Он также продолжает работать. Свой мониторинг ситуации ведет и Общероссийский народный фронт.

- Пользуйтесь всеми этим механизмами, а мы вместе с регионами будем подключаться к решению проблем, - заверил Сергей Кравцов.