Роскосмос: На спутнике Юпитера Каллисто может быть создана обитаемая база

Госкорпорация "Роскосмос" рассматривает естественный спутник планеты Юпитер - Каллисто - как место для создания обитаемой базы. Об этом рассказал исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Каллисто - это третье место в Солнечной системе, где, по мнению научной общественности, наиболее целесообразно организовывать базу для человека после Луны и Марса, рассказал Блошенко ТАСС. Привлекательность Каллисто для изучения и освоения обусловлена тем, что там есть в большом количестве водяной лед, под которым находится незамерзающий океан. Также на Каллисто зафиксирована сейсмическая активность, что говорит о наличии у спутника горячего центрального ядра.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" подпишет контракт на разработку комплекса "Нуклон", включающего космический буксир с атомным реактором на борту. Через десять лет аппарат должен отправиться в долгий полет к одному из спутников Юпитера.