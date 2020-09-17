Россияне назвали самые нужные опции автомобиля

Какие опции нужны потребителям в автомобиле в первую очередь, выяснила команда "Авто.ру" в ходе опроса среди тех, кто либо планирует приобрести машину в ближайшее время, либо уже сделал это совсем недавно.

Оказалось, что для машины стоимостью до 1,5 млн рублей (а больше половины участников опроса подыскивали себе именно такую) важнее всего наличие кондиционера или климат-контроля, "зимнего пакета" (с подогревами руля, ветрового стекла, сидений и т.д.), камер заднего вида или кругового обзора. За этот набор опций проголосовала четверть респондентов.

В автомобилях среднего ценового сегмента - до 2,5 млн рублей - россиянам уже хочется иметь… автопилот и другие помощники управления (автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе и т.д.), продвинутый "зимний пакет", панорамную крышу или люк.

Ну а в самых дорогих машинах покупатели, в первую очередь, надеются получить функцию автопилота, кресла с массажем, "панораму", круговой обзор и "топовую" оптику.

Интересно, что надежность автомобиля - более важный параметр, чем удобство салона и дизайн экстерьера, в 3,5 и 6 раза соответственно. При этом имидж бренда и статус автомобиля приоритетнее отделки интерьера. Этим, видимо, пользуются на рынке марка Renault и от этого страдают китайские производители.

Цвет автомобиля принципиален для 56% покупателей. Втрое меньше респондентов готовы поступиться своим выбором ради скидки.

Кстати, при выборе комплектации 62% россиян рассматривают средний вариант. Но здесь исследователи заметили такую закономерность: чем дороже автомобиль предполагается купить, тем чаще потребители выбирают версии побогаче. В итоге машины верхнего ценового сегмента большинство респондентов предпочитает покупать в "топе" - таких насчитывается 63%. То же самое и с допоборудованием. Оно интересует 30% покупателей, но таковых больше именно среди клиентов, выбирающих более дорогие машины.