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17.09.2020 13:20
Рубрика: Легковые авто

Россияне назвали самые нужные опции автомобиля

Текст: Андрей Полухин
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Какие опции нужны потребителям в автомобиле в первую очередь, выяснила команда "Авто.ру" в ходе опроса среди тех, кто либо планирует приобрести машину в ближайшее время, либо уже сделал это совсем недавно.

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Оказалось, что для машины стоимостью до 1,5 млн рублей (а больше половины участников опроса подыскивали себе именно такую) важнее всего наличие кондиционера или климат-контроля, "зимнего пакета" (с подогревами руля, ветрового стекла, сидений и т.д.), камер заднего вида или кругового обзора. За этот набор опций проголосовала четверть респондентов.

В автомобилях среднего ценового сегмента - до 2,5 млн рублей - россиянам уже хочется иметь… автопилот и другие помощники управления (автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе и т.д.), продвинутый "зимний пакет", панорамную крышу или люк.

Ну а в самых дорогих машинах покупатели, в первую очередь, надеются получить функцию автопилота, кресла с массажем, "панораму", круговой обзор и "топовую" оптику.

Интересно, что надежность автомобиля - более важный параметр, чем удобство салона и дизайн экстерьера, в 3,5 и 6 раза соответственно. При этом имидж бренда и статус автомобиля приоритетнее отделки интерьера. Этим, видимо, пользуются на рынке марка Renault и от этого страдают китайские производители.

Фото: iStock
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Цвет автомобиля принципиален для 56% покупателей. Втрое меньше респондентов готовы поступиться своим выбором ради скидки.

Кстати, при выборе комплектации 62% россиян рассматривают средний вариант. Но здесь исследователи заметили такую закономерность: чем дороже автомобиль предполагается купить, тем чаще потребители выбирают версии побогаче. В итоге машины верхнего ценового сегмента большинство респондентов предпочитает покупать в "топе" - таких насчитывается 63%. То же самое и с допоборудованием. Оно интересует 30% покупателей, но таковых больше именно среди клиентов, выбирающих более дорогие машины.

#автомобили