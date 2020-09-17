СК сообщил о признании Тесака в нескольких убийствах

В СК заявили корреспонденту "РГ", что сейчас проводится "процессуальная проверка по факту смерти заключенного". Занимается этим региональное - Челябинское следственное управление СК РФ. Они до сих пор ведут опрос свидетелей, ими уже назначены многочисленные необходимые исследования.

Следователи СК по Челябинской области уверяют, что будут "установлены все обстоятельства и причины, предшествовавшие произошедшему". Обещают, что при наличии оснований будет дана оценка действиям или бездействию сотрудников учреждения, где содержался заключенный.

Особо подчеркнуто, что у следствия нет оснований полагать, что смерть Тесака носит криминальный характер.

Максим Марцинкевич был известен как организатор нескольких громких акций, когда активисты устраивали засады на, как им казалось, педофилов и наркоторговцев. Этих людей искали, назначали им встречу, потом унижали и снимали все это на камеру, чтобы потом выложить видео в Сеть.

Напомним, что в конце 2018 года Бабушкинский суд Москвы приговорил его к десяти годам колонии по уголовному делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.

Утром 16 сентября в одиночной камере СИЗО-3 было найдено тело Марцинкевича. Там обнаружили несколько предсмертных записок. В местном подразделении ФСИН говорят, что заключенный вполне мог покончить с собой. Хотя его родственники и адвокаты придерживаются другой версии - об убийстве.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко говорит, что Максим Марцинкевич незадолго до своей гибели чистосердечно признался в нескольких убийствах, совершенных им с 2003 по 2007 год. Одно из них - двойное убийство, о котором следователи ранее и не подозревали.

Отмечается, что осужденный детально описал события и даже указал место, где были спрятаны трупы. Там эти тела, - добавила Петренко, - в итоге и нашли.

Очевидно, что выйти на волю Марцинкевичу предстояло очень не скоро. Видимо, это и подкосило его психологическое состояние. Хотя, стоит повториться, следствие не исключает никакой вариант и обязательно проверит все версии.