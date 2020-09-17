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17.09.2020 13:33
Рубрика: Общество

Спутник Юпитера Каллисто рассматривается как место для обитаемой базы

Текст: Наталия Ячменникова
"Роскосмос" рассматривает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто как наиболее перспективное место для третьей обитаемой базы после Луны и Марса. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко. "Каллисто - это третье место в Солнечной системе, где, по мнению научной общественности, наиболее целесообразно организовывать базу для человека после Луны и Марса", - рассказал Блошенко.
Фото: NASA/JPL-Caltech/Kevin M. Gill Фото: NASA/JPL-Caltech/Kevin M. Gill
Фото: NASA/JPL-Caltech/Kevin M. Gill
Фото: iStock
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Каллисто привлекает тем, что на нем имеется в большом количестве водяной лед, под которым находится незамерзающий океан. Кроме того, добавил Блошенко, на Каллисто была зафиксирована сейсмическая активность, что говорит о наличии у спутника горячего центрального ядра.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" подпишет контракт на разработку комплекса "Нуклон", включающего космический буксир с атомным реактором на борту, до конца 2020 года. А уже через десять лет аппарат должен отправиться в долгий полет к одному из спутников Юпитера. По словам Блошенко, это будет сразу полноценная научная программа. В частности, на первом этапе миссии в 2030 году буксир состыкуется в космосе с модулем полезной нагрузки и отправится к Луне, где проведет ее зондирование и оставит на ее орбите научно-исследовательский спутник. На втором этапе связка космического буксира и модуля полезной нагрузки полетит к Венере, причем на пути к планете возможно проведение испытаний по дозаправке буксира топливом (газом ксенон). У самой Венеры от модуля полезной нагрузки также отделится исследовательский спутник, а сам буксир с оставшейся научной аппаратурой совершит гравитационный маневр и перейдет к осуществлению третьего этапа миссии по перелету к конечной точке - спутнику Юпитера и его исследованию.

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