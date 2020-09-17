Спутник Юпитера Каллисто рассматривается как место для обитаемой базы

Каллисто привлекает тем, что на нем имеется в большом количестве водяной лед, под которым находится незамерзающий океан. Кроме того, добавил Блошенко, на Каллисто была зафиксирована сейсмическая активность, что говорит о наличии у спутника горячего центрального ядра.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" подпишет контракт на разработку комплекса "Нуклон", включающего космический буксир с атомным реактором на борту, до конца 2020 года. А уже через десять лет аппарат должен отправиться в долгий полет к одному из спутников Юпитера. По словам Блошенко, это будет сразу полноценная научная программа. В частности, на первом этапе миссии в 2030 году буксир состыкуется в космосе с модулем полезной нагрузки и отправится к Луне, где проведет ее зондирование и оставит на ее орбите научно-исследовательский спутник. На втором этапе связка космического буксира и модуля полезной нагрузки полетит к Венере, причем на пути к планете возможно проведение испытаний по дозаправке буксира топливом (газом ксенон). У самой Венеры от модуля полезной нагрузки также отделится исследовательский спутник, а сам буксир с оставшейся научной аппаратурой совершит гравитационный маневр и перейдет к осуществлению третьего этапа миссии по перелету к конечной точке - спутнику Юпитера и его исследованию.