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17.09.2020 19:32
Рубрика: Легковые авто

Toyota Yaris испытали более строгим краш-тестом

Текст: Михаил Азнавуров

Выпущенный в прошлом году хэтчбек Toyota Yaris открыл новый сезон краш-тестов по обновленному, более требовательному регламенту EuroNCAP и таким образом невольно стал эталоном, с которым будут сравнивать следующие автомобили.

Фото: скриншот с youtube.com
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В новом сезоне добавлен дополнительный фронтальный смещенный удар, выросла масса и скорость тележки, исполняющей боковой удар, стал оцениваться контакт седоков при боковом ударе, добавлены бонусы за вспомогательные средства после аварии, тест на автоторможение перед пешеходом при движении задним ходом и выполнении поворота.

Забегая вперед, общий рейтинг безопасности Toyota Yaris - "отлично", но, как всегда, есть нюансы. Силовая структура кузова Yaris достаточно прочна, и при боковом ударе защита обитателей превосходная. Дети и подростки на заднем ряду при использовании детских кресел также защищены очень хорошо, но при фронтальном ударе водитель испытал высокие нагрузки на туловище, бедра и особенно ступни.

Строгая электроника почти эталонно осаживает автомобиль при сближении с пешеходом и другим автомобилем даже в темное время суток, но не всегда может уберечь от наезда на велосипедиста.

Фото: iStock
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Испытанный Yaris штатно был оснащен передними, боковыми подушками переднего ряда от туловища до бедер, занавесами безопасности, подушкой между водителем и пассажиром, креплениями Isofix на заднем ряду, системой автоторможения при движении вперед, адаптивным круиз-контролем с ассистированием удержания в полосе и автоматическим контролем скоростного режима.

#Toyota