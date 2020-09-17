Toyota Yaris испытали более строгим краш-тестом

Выпущенный в прошлом году хэтчбек Toyota Yaris открыл новый сезон краш-тестов по обновленному, более требовательному регламенту EuroNCAP и таким образом невольно стал эталоном, с которым будут сравнивать следующие автомобили.

В новом сезоне добавлен дополнительный фронтальный смещенный удар, выросла масса и скорость тележки, исполняющей боковой удар, стал оцениваться контакт седоков при боковом ударе, добавлены бонусы за вспомогательные средства после аварии, тест на автоторможение перед пешеходом при движении задним ходом и выполнении поворота.

Забегая вперед, общий рейтинг безопасности Toyota Yaris - "отлично", но, как всегда, есть нюансы. Силовая структура кузова Yaris достаточно прочна, и при боковом ударе защита обитателей превосходная. Дети и подростки на заднем ряду при использовании детских кресел также защищены очень хорошо, но при фронтальном ударе водитель испытал высокие нагрузки на туловище, бедра и особенно ступни.

Строгая электроника почти эталонно осаживает автомобиль при сближении с пешеходом и другим автомобилем даже в темное время суток, но не всегда может уберечь от наезда на велосипедиста.

Испытанный Yaris штатно был оснащен передними, боковыми подушками переднего ряда от туловища до бедер, занавесами безопасности, подушкой между водителем и пассажиром, креплениями Isofix на заднем ряду, системой автоторможения при движении вперед, адаптивным круиз-контролем с ассистированием удержания в полосе и автоматическим контролем скоростного режима.