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17.09.2020 10:00
Рубрика: Спорт

Тренер Орсер заявил, что не держит обиды на фигуристку Медведеву

Текст: Максим Домчев
Канадский тренер Брайан Орсер, от которого фигуристка Евгения Медведева перешла к Этери Тутберидзе, заявил, что произошедшее стало для него неожиданностью.

В среду стало известно, что Медведева приняла решение вернуться к Тутберидзе, под руководством которой она работала с 2007 по 2018 год, после чего перешла к Орсеру.

Медведева прокомментировала свое возвращение к Тутберидзе

"У меня нет обиды на Медведеву - что случилось, то случилось. Ее возвращение к Тутберидзе стало неожиданностью. Она мне говорила о том, что есть четыре варианта, но имен не называла. Уже позже она призналась, что думает о том, чтобы вернуться к Тутберидзе", - сказал Орсер, чьи слова приводит NBC.

Канадец выразил уверенность, что их совместная работа принесла Медведевой пользу, а возвращение к прежнему тренеру поможет фигуристке вернуться в привычную атмосферу. "Хочу, чтобы Евгения была счастлива и хорошо каталась", - признался Орсер.

Спорт Фигурное катание

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