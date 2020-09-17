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17.09.2020 07:29
Рубрика: В мире

В МИД Китая заявили о нерушимости дружбы с Россией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Москве. 11 сентября 2020 г. Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Москве. 11 сентября 2020 г. Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Москве. 11 сентября 2020 г. Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Сплоченность России и Китая "прочна как скала", а дружба нерушима. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И по итогам визита в Москву, подчеркнув, что никакие внешние факторы не смогут повлиять на стратегическое взаимодействие двух стран.

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По его словам, в условиях постоянно меняющейся международной обстановки прочные российско-китайские отношения имеют "еще большее значение для поддержания регионального и международного мира и безопасности", - цитирует РИА Новости заявление главы китайского МИД.

Ван И отметил попытки некоторых стран оказать давление на Россию и Китай, проводя политику "психологического террора" и руководствуясь лишь своими интересами. Министр подчеркнул, что Москва и Пекин будут развивать отношения, ориентированные на будущее, "вместе с международным сообществом продвигать строительство международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве".

Глава МИД Китая также рассказал, что это была первая личная встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым после начала пандемии.

Переговоры Сергея Лаврова и Ван И прошли 11 сентября в Москве на полях заседания Совета МИД ШОС. Как заявил российский министр по итогам встречи, Москва и Пекин договорились сотрудничать в подготовке встречи лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН. По его словам, Россия и КНР выступают за укрепление центральной роли ООН в мировых делах.

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