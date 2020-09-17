В России вырос спрос на автомобили в возрасте до 5 лет

В России заметно вырос спрос на автомобили с пробегом в возрасте до 5 лет. Интересоваться покупкой подержанных машин в возрасте до года летом 2020 года стали на 33% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интерес покупателей к автомобилям в возрасте от 1 года до 2 лет вырос на 50%, а к автомобилям в возрасте от 3 до 5 лет - на 29%.

Как говорится в исследовании "Авито Авто", которое есть в распоряжении "РГ", рост спроса на эти возрастные категории может объясняться переключением внимания покупателей с первичного авторынка на вторичный: такие автомобили рассматривают как прямую альтернативу новым.

При этом в абсолютном выражении наибольшим спросом на вторичном рынке, как и в прошлом году, пользуются автомобили старше 6 лет. Такие автомобили приобретают чаще всего.

Отметим, что средний возраст автомобиля в России составляет 13,4 года. Основная причина популярности автомобилей в возрасте от 6 лет- их низкая медианная цена по сравнению с более новыми автомобилями. Автомобили старше 10 лет в стране стоят в среднем 215 000 рублей, а модели в возрасте от 6 до 10 лет - 440 000 рублей. Для сравнения: медианная цена автомобилей в возрасте от 3 до 5 лет составляет уже 660 000 рублей.

В топ наиболее востребованных на рынке моделей в возрастных категориях до года, от года до 2 лет и от 3 до 5 лет входят ВАЗ (Lada) Granta, Toyota Camry, Kia Rio и Hyundai Solaris. Но в зависимости от возрастной категории позиции этих моделей в рейтинге популярности распределяются по-разному.

В возрастных сегментах до года и от года до 2 лет в топ также попала ВАЗ (Lada) Granta, а среди автомобилей в возрасте от 3 до 5 лет в число самых востребованных вошла ВАЗ (Lada) Priora.

В возрастных категориях до года и от года до 2 лет Toyota Camry занимает второе место, а в возрастной категории от 3 до 5 лет - уже пятое.

Kia Rio, напротив, более популярна в возрастном сегменте от 3 до 5 лет: здесь модель занимает третью позицию в рейтинге востребованности. Более новые образцы этой модели пользуются меньшим вниманием покупателей. В возрастном сегменте до года Kia Rio находится на четвертой позиции, а в возрастном сегмент от года до 2 лет - на пятой.