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17.09.2020 18:58
Рубрика: Власть

В Совфед придут около 20 новых сенаторов

Текст: Галина Мисливская
В Совет Федерации по итогам Единого дня голосования должны прийти около 20 новых сенаторов, несколько членов палаты покинут ее в порядке ротации, кто-то перейдет в Госдуму.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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"Планируется, что около 20 новых сенаторов придут в Совет Федерации в ближайшее время", - сообщил РИА Новости председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

Он уточнил, что сроки их прихода зависят от графика издания указов глав регионов о наделении сенаторскими полномочиями, а также от дат заседаний региональных законодательных собраний.

Уже известно, что Совфед покинет сенатор Олег Морозов - он избран депутатом Госдумы от Татарстана.

По словам Вячеслава Тимченко, заявления о сложении полномочий написали четверо членов Совфеда, том числе Олег Морозов и Владимир Лаптев - его место займет депутат Госдумы Александр Карелин, такое решение приняли члены фракции "Единой России" в заксобрании Новосибирской области.

Ранее вновь избранный глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о намерении делегировать в СФ бывшего вице-губернатора Сергея Перминова.

Напомним, Совет Федерации - постоянно действующий орган законодательной власти. В отличие от Госдумы, его состав не переизбирается целиком, а ротируется постепенно. После каждого Единого дня голосования вновь избранные губернаторы и законодательные собрания делегируют в верхнюю палату нового представителя или подтверждают полномочия прежнего.

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