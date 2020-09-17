В Туркмении открыли еще одну русскоязычную школу

Туркменские чиновники от образования назвали недостоверной информацию о том, что перед первым сентября классы с обучением на русском языке закрылись в нескольких школах. По данным минобразования Туркменистана, отделение с преподаванием всех предметов на русском закрыли только в одной из школ Ашхабада, поскольку школа изменила свой статус со специализированной на обычную общеобразовательную. Русский язык в ней теперь преподается как второй иностранный язык.

Мало того, по словам туркменской стороны, количество русскоязычных классов или учителей-русистов не уменьшилось, потому что в этом учебном году в Ашхабаде открылась новая русскоязычная спецшкола. И школьники и учителя из закрытых классов перешли в новостройку.

Между тем, как писала "РГ" со ссылкой на сайт "Русский мир", накануне учебного года ашхабадских СМИ вовсю рассказывали, что учителей уволили, а учеников распустили. Администрация учебного заведения потребовала у родителей, чтобы те как можно быстрее забрали свои документы и начали искать детям новую школу.

Справка "РГ"

В Ашхабаде работает совместная туркмено-российская школа имени Пушкина. Туркменские педагоги - всегда среди лауреатов Международного Пушкинского конкурса "РГ".