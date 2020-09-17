В Туркмении открыли еще одну русскоязычную школу

Новости

Вице-мэр Воронежа задержан за растрату 15:19
Александр Дрозденко вступил в должность главы Ленобласти 15:04
В Сургуте школьник умер от отравления неизвестным веществом 15:00
В Тюменской области вызволили из капкана рысенка 14:39
США активизируют продажу Тайваню современных систем вооружений 14:34
"Мулан" установила рекорд в интернете 14:22
В Херсонесе московский священник погиб, сорвавшись со скалы 14:20
В Кремле негативно отнеслись к инициативе Польши арестовать авиадиспетчеров РФ 14:14
ЦБ отложил на полгода запрет пополнять наличными транспортные карты 14:10
СМИ: Певица Валентина Легкоступова перед смертью была жестоко избита 13:58
Шойгу рассказал, как военные выполняют мобилизационный план до 2030 года 13:53
Как российские политологи влияют на политику 13:45
Власти РФ и Узбекистана обсудили долгосрочную экономическую кооперацию 13:43
Сгоревшая клиника в Красноярске не была подключена к пожарной части 13:31
Вышел трейлер "Грани времени" от авторов "Ломки" и "Паранормального" 13:27
МИД РФ указал послу США на перспективность реформы конституции в Беларуси 13:25
Россияне назвали самые нужные опции автомобиля 13:20
Генпрокуратура: Организация "Башкорт" признана экстремистской 13:03
Как изменится жизнь промышленных и деловых выставок после пандемии 12:57
Названы самые красивые аэропорты России 12:55
Безработных будут переучивать на строителей 12:49
Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" 12:48
Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате 12:45
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности 12:38
Германия и Бельгия предостерегли от поездок в Вену из-за коронавируса 12:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
17.09.2020 14:19
Рубрика: Общество

В Туркмении открыли еще одну русскоязычную школу

Текст: Елена Новоселова
В ответ на озабоченность российского МИДа из-за закрытия русских классов в Ашхабаде, в минобразования Туркменистана объяснили, что детей перевели в новую русскоязычную школу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ORIENT.
Фото: Александр Туманов/ТАСС Фото: Александр Туманов/ТАСС
Фото: Александр Туманов/ТАСС

Туркменские чиновники от образования назвали недостоверной информацию о том, что перед первым сентября классы с обучением на русском языке закрылись в нескольких школах. По данным минобразования Туркменистана, отделение с преподаванием всех предметов на русском закрыли только в одной из школ Ашхабада, поскольку школа изменила свой статус со специализированной на обычную общеобразовательную. Русский язык в ней теперь преподается как второй иностранный язык.

Фото: iStock
В Австралии запущен конкурс "Океания говорит по-русски"

Мало того, по словам туркменской стороны, количество русскоязычных классов или учителей-русистов не уменьшилось, потому что в этом учебном году в Ашхабаде открылась новая русскоязычная спецшкола. И школьники и учителя из закрытых классов перешли в новостройку.

Между тем, как писала "РГ" со ссылкой на сайт "Русский мир", накануне учебного года ашхабадских СМИ вовсю рассказывали, что учителей уволили, а учеников распустили. Администрация учебного заведения потребовала у родителей, чтобы те как можно быстрее забрали свои документы и начали искать детям новую школу.

Справка "РГ"

В Ашхабаде работает совместная туркмено-российская школа имени Пушкина. Туркменские педагоги - всегда среди лауреатов Международного Пушкинского конкурса "РГ".

Пушкинский конкурс Общество Образование В мире экс-СССР Туркмения Русский язык на постсоветском пространстве

Главное сегодня

Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"
В Кремле считают бесполезным фиксировать даты "нормандского саммита"
Сенатор: РФ не выдаст Польше диспетчеров по делу о катастрофе под Смоленском
В МИД РФ пока не называют сроки возобновления авиасообщения с Европой
Повышенная ставка НДФЛ затронет 1% россиян
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году