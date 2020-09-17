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Вышел трейлер "Грани времени" от авторов "Ломки" и "Паранормального"

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    17.09.2020, 13:27
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube доступен трейлер фантастического триллера "Грань времени" (Synchronic), поставленного бронебойным дуэтом Джастин Бенсон / Аарон Мурхед - их мы знаем по картинам "Ломка", "Весна" и "Паранормальное".

Фото: Disney
Трейлер: Disney эффектно анонсировал свои премьеры

На Synchronic парочка выступила, как водится, режиссерами, Бенсон написал сценарий, а Мурхед был оператором.

Кроме того, на этот раз их картина получила звезд - Джейми Дорнана и Энтони Маки. Они сыграли врачей-парамедиков (каждый со своими проблемами) в Новом Орлеане, сталкивающихся с чередой несказанно странных смертей, вызванных новым наркотиком под названием "Синхронный" - "с загадочным побочным эффектом", ломающим восприятие не только реальности, но и времени. Тем "бросая вызов всему, что мы об этом знали". Обещается "лавкрафтианский кошмар".

Мировая премьера состоялась год назад на МКФ в Торонто.

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