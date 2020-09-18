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Рубрика: В мире

Абэ поможет новому премьеру Японии выстроить диалог с Россией

Текст: Александр Ленин (Токио)
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ поможет своему преемнику на посту главы правительства Ёсихидэ Суге в вопросе продвижения диалога с Россией. Об этом политик рассказал в эксклюзивном интервью "Йомиури симбун".
Фото: KAZUHIRO NOGI / AFP Фото: KAZUHIRO NOGI / AFP
Фото: KAZUHIRO NOGI / AFP

"Поддерживать правительство Суги - это моя работа, - заявил Абэ в общении с журналистами. - Если потребуется, я также хотел бы оказать всевозможную помощь".

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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Как отмечает газета, Абэ имеет устоявшиеся близкие отношения с различными мировыми лидерами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. В этой связи Синдзо Абэ может выступить в качестве специального посланника в решении дипломатических вопросов. Такая поддержка со стороны Абэ актуальна для Суги, так как новоиспеченный премьер имеет не так много опыта в работе на внешнеполитической поле.

Кроме того, значительную поддержку Синдзо Абэ может оказать новому кабинету в подготовке проведения отложенной на год летней Олимпиады в Токио. Этому будут способствовать его хорошие связи с президентом МОК Томасом Бахом.

Многое в судьбе Абэ будет зависеть от его состояния здоровья и эффективности лечебного процесса. Местная пресса не исключает, что экс-премьер еще заявит о себе и скорее всего продолжит играть значительную роль в политике страны.

Напомним, что Синдзо Абэ в конце августа на фоне обострения язвенного колита объявил о решении уйти в отставку по состоянию здоровья. На посту премьера его сменил Ёсихидэ Суга, который с декабря 2012 года занимал пост генерального секретаря кабинета министров Японии и по сути являлся правой рукой Абэ.

При поддержке основных парламентских фракций правящей Либерально-демократической партии Суга 14 сентября с подавляющим перевесом опередил своих соперников на выборах председателя политической силы и спустя два дня после этого был официально утвержден национальным парламентом на должности премьера.

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