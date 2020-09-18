Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента

В последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий, констатируют в ЦБ. "Это связано с двумя основными факторами: активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков. Инфляционные ожидания населения и предприятий остаются на повышенном уровне", - говорится в релизе.

Хотя действие краткосрочных проинфляционных факторов усилилось, на среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, считают в Банке России. После завершения этапа активного восстановительного роста, вызванного снятием ограничений и мерами поддержки, возвращение мировой и российской экономики к потенциалу замедлится. Это будет оказывать сдерживающее влияние на темпы роста цен. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

На прошлом заседании в конце июля ЦБ снизил ставку с 4,5% до текущих 4,25% годовых, минимума за постсоветскую историю страны. Снижение ставки продолжалось (Банк России опускает ставку уже больше года, с начала прошлого лета она снижена на 3,5 процентного пункта) из-за низких темпов инфляции, а после начала пандемии - еще и необходимости помочь пострадавшей экономике через удешевление кредита. ЦБ в конце июля указывал в релизе, что оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Но на прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина дала рынкам недвусмысленный сигнал, что на заседании в сентябре у ключевой ставки мало шансов сдвинуться вниз. Она подчеркивала, что ЦБ будет оценивать не только когда использовать оставшееся пространство для смягчения монетарной политики, "но и вообще целесообразность использовать это пространство".

Следующее заседание совета директоров Банка России, где будет рассматриваться уровень ключевой ставки, состоится 23 октября.