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18.09.2020 17:16
Рубрика: Экономика

Банк России улучшит прогноз по российской экономике

Текст: Роман Маркелов
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

ЦБ планирует улучшить в октябре прогноз по российской экономике. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.

Фото: iStock
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По ее словам, исходя из нынешней динамики, просадка экономики по итогам 2020 года будет ближе к верхней границе текущего прогноза, согласно которому ВВП снизится на 4,5-5,5%. "Мы, скорее, видим, что ситуация будет развиваться чуть лучше, и прогноз по ВВП будет ближе к верхней границе - к 4,5%", - сказала Набиуллина.

В пересмотренном недавно прогнозе Минэкономразвития дана более оптимистичная оценка. Так, в ведомстве изменили ожидания по снижению ВВП в 2020 году с 4,8% до 3,9%.

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