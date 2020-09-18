Банк России улучшит прогноз по российской экономике

ЦБ планирует улучшить в октябре прогноз по российской экономике. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.

По ее словам, исходя из нынешней динамики, просадка экономики по итогам 2020 года будет ближе к верхней границе текущего прогноза, согласно которому ВВП снизится на 4,5-5,5%. "Мы, скорее, видим, что ситуация будет развиваться чуть лучше, и прогноз по ВВП будет ближе к верхней границе - к 4,5%", - сказала Набиуллина.

В пересмотренном недавно прогнозе Минэкономразвития дана более оптимистичная оценка. Так, в ведомстве изменили ожидания по снижению ВВП в 2020 году с 4,8% до 3,9%.