Банк России увидел пространство для снижения ключевой ставки

Банк России по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки, но основной путь смягчения денежно-кредитной политики уже пройден. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.

"Мы по-прежнему видим некоторое пространство для снижения ключевой ставки, но будем оценивать сроки и необходимость использования этого пространства. При этом, как показано в "Основных направления денежно-кредитной политики", и в базовом, и в альтернативных сценариях Банк России будет способен решить задачу по поддержанию ценовой стабильности, удержанию инфляции у нашей цели - вблизи 4%", - подчеркнула Набиуллина.

Она также напомнила, что с июня прошлого года (начала цикла по снижению ключевой ставки - "РГ") ставка снизилась на 3,5 процентных пункта, из которых 2 процентных пункта пришлись на 2020 год.

По итогам сегодняшнего заседания совета директоров ЦБ сохранил ключевую ставку неизменной - 4,25% годовых. В текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики, если считать его на данный момент незавершенным, это вторая пауза в непрерывном снижении ставки - первая была на мартовском заседании.

В релизе по итогам сегодняшнего заседания ЦБ подчеркнул, что целесообразность снижения ставки будет оценена на ближайших заседаниях. В этом году Банку России осталось провести еще два заседания совета директоров, по итогам которых может быть изменен уровень ставки - 23 октября и 18 декабря.