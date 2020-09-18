Chery хочет проникнуть на американский рынок, купив умирающий SsangYong

Американская компания HAAH Automotive, специализирующаяся на автомобильной ритейле на территории США, близка к приобретению находящего в плачевном состоянии корейского автопроизводителя SsangYong.

По неофициальным данным, HAAH Automotive уже завершил аудит корейской компании и сделка может пройти до конца года.

Ssangyong Motor, с 2011 года принадлежащий индийской автомобилестроительной компании Mahindra & Mahindra, непрерывно наращивает убытки с конца 2016 года и на сегодня их размер эквивалентен около 500 млн долларов при при мерно в 20 раз меньше годовом обороте. Совет директоров Mahindra & Mahindra в начале года отверг антикризисный план по полной реструктуризации Ssangyong - для компании начали поиски нового инвестора.

Крупнейшим акционером HAAH Automotive является китайский автопроизводитель Chery Automobile, и вне всяких сомнений за интересом к сделке по приобретению SsangYong стоит именно китайская сторона. И наряду с активами SsangYong, кроме производственных площадок включающих и инженерно-исследовательский корпус, сделка имеет ценностью участие в договоре о беспошлинной торговле между Южной Кореей и США.

В свете повышения пошлин на китайские товары в рамках политики протекционизма администрации президента США Дональда Трампа, известной как американо-китайская торговая война, и вероятного переизбрания Трампа на новый срок в ноябре, право беспошлинного ввоза автомобилей из Кореи становится главным доводом к заключению сделки между HAAH и Mahindra.