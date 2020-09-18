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18.09.2020 10:04
Рубрика: Легковые авто

Два завода Kia прекратили работу из-за вспышки COVID-19

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

В Южной Корее компания Kia Motors была вынуждена приостановить работу двух предприятий из-за того, что были зафиксированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией.

Фото: www.autopostkorea.com
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Как сообщает Yonhap News Agency, заводы расположены в Кванмёне, к югу от Сеула. По последним данным, вирус был выявлен у 9 сотрудников, но не уточняется, все ли инфицированные работали на одном конвейере. Тем не менее, весь штат - шесть тысяч человек - был отправлен по домам.

Возобновить работу заводы Kia смогут только после того, как будет получено соответствующее разрешение от органов здравоохранения региона.

На заводах в Кванмёне Kia выпускает седан K9, фастбек Stinger, минивэн Carnival, малолитражные модели Pride и Stonic. Суммарно в год предприятия могут производить до 320 000 автомобилей.

#Kia