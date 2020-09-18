Как заделать царапину на кузове машины

Потертости и царапины на автомобиле возникают неизбежно даже при самой бережной эксплуатации. Неглубокие повреждения можно исправить самостоятельно.

Первый вариант - это восковое покрытие. Жидкий холодный воск втирается в лак после мойки и сушки машины. Когда средство высохнет, там образуется защитная пленка, которая затягивает царапины и препятствует проникновению туда ультрафиолета и воды. Правда, такой способ подходит лишь для микроскопических повреждений.

Чуть большей покрывающей способностью обладает горячий воск. Лучше выбирать тот, что изготовлен не из нефти, поскольку он менее токсичен. Нагретое средство наносится на повреждения, защитная пленка получается довольно стойкая, пишет aif.ru. Она затягивает царапины и держится до нескольких месяцев.

Хорошо убирает повреждения абразивная паста. Можно наносить ее вручную или использовать болгарку на минимальных оборотах, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. Микрочастицы в пасте еще больше измельчаются в процессе трения и заполняют пустоты. Для лучшего эффекта поверхность можно смочить и пройтись по ней еще разок. После обработки паста затвердевает и образует прозрачный защитный слой, царапина исчезает.

При глубоких повреждениях понадобится реставрационный карандаш. По составу он похож на лаки для ногтей: акриловая смола довольно быстро застывает и образует плотную корку. Полимеризация обычно завершается в течение суток, после чего можно отполировать "подлеченное" место все той же абразивной пастой.

Если сколы и царапины достигли металла, то самостоятельно справиться не получится. Нужно обращаться в мастерскую, иначе дело дойдет до коррозии. Специалист зачистит участок от старой краски, выправит его, обезжирит и заполнит грунтом, после чего нанесет новое покрытие. Затем окрашенная деталь покрывается автомобильным лаком и полируется.