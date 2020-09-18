Новости

СМИ сообщили о новой экранизации Warcraft 17:05
СМИ: Генри Кавилл подписал контракт на три фильма в роли Супермена 16:30
Sony отменила премьеру мультфильма "На связи" из-за коронавируса 16:05
Вышел трейлер сериала HBO "Индустрия" 13:46
Актер из сериала "Чирлидеры" подозревается в совращении мальчиков 13:23

Королева Елизавета II лишила Харви Вайнштейна Ордена британской империи

Новости
    18.09.2020, 18:15
Текст:   Олег Усков

Королева Елизавета II лишила кинопродюсера Харви Вайнштейна высокой награды - Ордена Британской империи. Об этом сообщил Deadline, напомнив, что Орден Вайнштейн получил в 2004 году за заслуги перед киноиндустрией.

Фото: twitter.com/ PopCrave
Актер из сериала "Чирлидеры" подозревается в совращении мальчиков

Информация официально подтверждена национальными СМИ. При этом стоит отметить, что чуть ранее Британский институт кино отменил и стипендию Вайнштейна, которую ему присудили в 2002-м.

Опальный киномагнат был приговорен к 23 годам тюремного заключения судом Нью-Йорка в марте этого года - за разного рода сексуальные прегрешения.

К слову, продюсер - не единственный, кого лишили с позором награды: ранее данную королевскую прочесть отбирали у австралийского шоумена Ролфа Харриса, обвиненного в серийной педофилии, и Фреда Гудвина, бывшего главу Royal Bank of Scotland, обвиненного в банкротстве банка.

Новости

"Это история любви": Киану Ривз раскрыл подробности новой "Матрицы" 13:08
Сериал с Коби Смолдерс "Стамптаун" закрыт после первого сезона 12:29
Вышел трейлер хоррора "Волк Заснеженной лощины" 11:50
Умер автор "Первого правила волшебника" Терри Гудкайнд 11:19
⧣ США
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Сериал Ридли Скотта "Воспитанные волками" продлили на второй сезон 10:45
Роберта Паттинсона показали в новом костюме Бэтмена на свежем постере 17.09.2020
"Рубеус Хагрид" выступил в защиту Джоан Роулинг 17.09.2020
⧣ происшествия
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Помощник Бориса Моисеева рассказал, как певцу живется на пенсии 17.09.2020
СМИ: Певица Валентина Легкоступова перед смертью была жестоко избита 17.09.2020
Михаил Ефремов предложил создать в России тюремный театр 16.09.2020