Королева Елизавета II лишила Харви Вайнштейна Ордена британской империи

Королева Елизавета II лишила кинопродюсера Харви Вайнштейна высокой награды - Ордена Британской империи. Об этом сообщил Deadline, напомнив, что Орден Вайнштейн получил в 2004 году за заслуги перед киноиндустрией.

Информация официально подтверждена национальными СМИ. При этом стоит отметить, что чуть ранее Британский институт кино отменил и стипендию Вайнштейна, которую ему присудили в 2002-м.

Опальный киномагнат был приговорен к 23 годам тюремного заключения судом Нью-Йорка в марте этого года - за разного рода сексуальные прегрешения.

К слову, продюсер - не единственный, кого лишили с позором награды: ранее данную королевскую прочесть отбирали у австралийского шоумена Ролфа Харриса, обвиненного в серийной педофилии, и Фреда Гудвина, бывшего главу Royal Bank of Scotland, обвиненного в банкротстве банка.