Новый адвокат Ефремова просит пересмотреть приговор на 4 года условно

В Пресненский районный суд города Москвы поступила апелляционная жалоба в защиту интересов ранее осужденного актера Михаила Ефремова. Жалобу подал новый защитник артиста - Владимир Васильев, пришедший на смену Эльману Пашаеву, от услуг которого после попадания в СИЗО Ефремов отказался.

"В адрес суда поступила апелляционная жалоба от адвоката Васильева Владимира Леонидовича на приговор суда от 8 сентября 2020 года. Защитник просит отменить/изменить приговор суда и назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет - с применением статьи 64 Уголовного кодекса РФ. Также согласно статье 73 УК РФ назначенное наказание адвокат просит считать условным", - рассказали в пятницу в пресс-службе Пресненского райсуда.

Недавно стало известно, что Минюст направил в адвокатскую палату Республики Северная Осетия-Алания представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева. Отмечалось, что решение связано с публичными высказываниями адвоката Пашаева, допущенными им в ходе защиты актера Михаила Ефремова по уголовному делу, возбужденному по факту дорожно-транспортного происшествия с его участием.

Напомним, резонансное ДТП произошло вечером 8 июня этого года у дома 3 на Смоленской площади. Актер Михаил Ефремов на большой скорости на внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, которым управлял 57-летний курьер фирмы по доставке морепродуктов Сергей Захаров. Мужчина на следующее утро скончался в больнице от полученных в аварии ранений.

Ефремов физически не пострадал. Впоследствии выяснилось, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По поводу наркотиков возбуждено и расследуется отдельное уголовное дело. По нему Ефремов проходит в статусе свидетеля.

За ДТП актер был приговорен к 8 годам колонии общего режима.