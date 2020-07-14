Михаил Ефремов закончил ознакомление с материалами уголовного дела

Обвиняемый в смертельном ДТП актер Михаил Ефремов и его защита закончили ознакомление с материалами уголовного дела. Дело будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего направится в суд.

"Завершили ознакомление с материалами дела. В ближайшее время дело передадут в прокуратуру", - цитирует "Интерфакс" адвоката Ефремова Эльмана Пашаева.

Напомним, накануне стало известно, что актер Михаил Ефремов предлагал деньги сотруднику ДПС, который оформлял дорожно-транспортное происшествие на Садовом кольце.

Резонансное ДТП произошло вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади. Актер Михаил Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, которым управлял 57-летний Сергей Захаров. Мужчина, управлявший отечественным автомобилем, следующим утром скончался в больнице от полученных в аварии ранений.

Михаил Ефремов физически не пострадал. Чуть позже выяснилось, что артист находился за рулем в момент аварии в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По поводу наркотиков в настоящее время проходит расследование отдельного уголовного дела.

Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего. При этом недавно адвокат Эльман Пашаев заявил, что Ефремов не признает себя виновным.