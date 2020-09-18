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18.09.2020 16:09
Рубрика: Digital

Обновления TikTok и WeChat заблокируют в США с 20 сентября

Текст: Владимир Шилов
Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Американские пользователи TikTok и WeChat с 20 сентября больше не смогут загружать и обновлять эти популярные в США приложения, передает Reuters со ссылкой на собственные источники.

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По данным агентства, до конца недели министерство торговли США обнародует соответствующее предписание. Сообщается, что Apple, Google также потеряют возможность предлагать своим клиентам приложения TikTok или WeChat на территории США.

Напомним, президент США Дональд Трамп 6 августа подписал указ о блокировке TikTok в США, если американские операции сервиса в течение 45 дней не будут проданы американской компании. Таким образом, срок ультиматума Белого дома истекает как раз 20 сентября.

Digital Технологии

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