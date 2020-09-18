Обновления TikTok и WeChat заблокируют в США с 20 сентября

Американские пользователи TikTok и WeChat с 20 сентября больше не смогут загружать и обновлять эти популярные в США приложения, передает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, до конца недели министерство торговли США обнародует соответствующее предписание. Сообщается, что Apple, Google также потеряют возможность предлагать своим клиентам приложения TikTok или WeChat на территории США.

Напомним, президент США Дональд Трамп 6 августа подписал указ о блокировке TikTok в США, если американские операции сервиса в течение 45 дней не будут проданы американской компании. Таким образом, срок ультиматума Белого дома истекает как раз 20 сентября.