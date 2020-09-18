Подзаряжаемые гибриды оказались "грязнее", чем считалось

Новый грандиозный скандал с занижением выбросов углекислого газа грозит прокатится по мировой автомобильной промышленности.

Выбросы CO2 автомобилей с гибридным приводом и функцией внешней зарядки батареи в действительности в два с лишним раза выше официальных данных, такой вывод обнародовали эколоббисты организации Transport & Environment, базирующейся в Брюсселе, по результатам совместного с британским отделением Greenpeace исследования.

Выявленные 117 г/км углекислого газа на каждый автомобиль в среднем, против официальных 44 г/км, за жизненный цикл автомобиля выливаются в выброшенные в атмосферу 28 тонн CO2. И для сравнения в исследовании приведена совокупная средняя величина выброса для автомобилей с бензиновым двигателем 39 г/км и с дизелем 41 г/км. Результат получен на основе анализа данных 20 000 подзаряжаемых гибридов. Все данные предоставило правительство Соединенного королевства.

"Подзаряжаемы гибриды - волки в овечьей шкуре, - комментирует результаты исследования Ребекка Ньюсом, один из руководителей британского Greenpeace. - Они кажутся более приемлемым выбором с точки зрения заботы об экологии, но это прикрытие для продолжения производства внедорожников и двигателей внутреннего сгорания".

Transport & Environment - международная некоммерческая лоббистская организация, действующая на территории Евросоюза и формально ведущая научно-просветительскую деятельность.

Своей целью организация называет появление общедоступного транспорта с минимально возможным влиянием на здоровье населения, окружающую среду и климат, а в заслугу себе ставит введение в Евросоюзе нынешних небывало строгих экологических норм для транспорта, а также инициирование "дизельгейта", международного скандала об умышленном занижении производителями выброса СО2 дизельными двигателями, приведшего к постепенному полному отказу от их использования на серийных автомобилях.