Холода и дожди задержатся в Москве на выходные

В предстоящие выходные погода в Москве существенно не изменится: сохранятся кратковременные дожди и холодный ветер.

По данным портала "Метеоновости", 19 сентября местами пройдут небольшие дожди. Мощный северо-западный ветер с порывами до 12-15 м/с помешает воздуху прогреться. Поэтому синоптики в дневные часы ждут от +9 до +14 градусов.

Облачная погода с кратковременными дождями прогнозируется и 20 сентября. Ночи станут еще холоднее: +3...+8. Днем же термометры покажут +9...+14.

Тепло, о чем ранее писала "РГ", вернется в Москву на будущей неделе.