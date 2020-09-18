Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
18.09.2020 14:03
Рубрика: ПДД

В Москве камеры "сообщат" в полицию об опасных водителях

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Функционал дорожных камер в Москве в ближайшее время серьезно расширится, сообщил заммэра Максим Ликсутов. Интеллектуальная система сможет регулировать движение и вычислять опасные маневры.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
СМИ: Минтранс подготовил проект изменений ПДД

"Камеры смогут видеть опасных водителей и немедленно передавать эту информацию в полицию, чтобы предотвратить крупные ДТП", - подчеркнул вице-мэр. Прежде всего, речь идет о проездах на красный свет и резких перестроениях из ряда в ряд.

Кроме того, аналитическая система видеонаблюдения позволит быстрее выявлять крупные заторы и серьезные происшествия на дорогах. В том числе автоматика сможет грамотно регулировать светофоры, исходя из реальной дорожной ситуации.

#ПДД