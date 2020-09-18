В Москве камеры "сообщат" в полицию об опасных водителях

Функционал дорожных камер в Москве в ближайшее время серьезно расширится, сообщил заммэра Максим Ликсутов. Интеллектуальная система сможет регулировать движение и вычислять опасные маневры.

"Камеры смогут видеть опасных водителей и немедленно передавать эту информацию в полицию, чтобы предотвратить крупные ДТП", - подчеркнул вице-мэр. Прежде всего, речь идет о проездах на красный свет и резких перестроениях из ряда в ряд.

Кроме того, аналитическая система видеонаблюдения позволит быстрее выявлять крупные заторы и серьезные происшествия на дорогах. В том числе автоматика сможет грамотно регулировать светофоры, исходя из реальной дорожной ситуации.