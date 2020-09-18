Крупные школы Бурятии переведут на дистанционку из-за COVID-19

С 21 сентября школы Бурятии, в которых учатся свыше 1000 человек, перейдут на частичное дистанционное обучение по графику. Об этом глава республики Алексей Цыденов сообщил в видеообращении к жителям.

- 30 процентов учащихся будут переводиться на дистанционное образование. Это будет сменно - сначала 30 процентов человек - одни классы, потом 30 процентов - другие. Будет чередование, - пояснил Цыденов.

Он подчеркнул, что это делается, чтобы снизить концентрацию детей и возможные риски взаимного заражения.

На сегодня семь школ в регионе находятся на карантине из-за коронавируса. Как пояснил Алексей Цыденов, всего в Бурятии 147 тысяч учащихся, из них заболели 142 человека.

- Это, может быть, цифра небольшая, менее одного процента, но это не значит, что можно расслабляться, - сказал глава региона.

Напомним, с началом нового учебного года в республике зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом.