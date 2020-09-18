Мосгорсуд оставил под стражей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Московский городской суд на заседании в пятницу рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Басманного райсуда г. Москвы о продлении срока содержания под стражей до 9 декабря 2020 года бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

"Постановление Басманного районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Напомним, в начале сентября Басманный суд продлил Сергею Фургалу до 9 декабря арест по резонансному делу о заказных убийствах. По версии следствия, Фургал принимал решения об устранении конкурентов с целью продвижения собственных бизнес-интересов. Так, убийство предпринимателя Евгения Зори было связано с его длительным конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу приобретенного тем железобетонного завода.

Еще одной предполагаемой жертвой Фургала стал его компаньон Олег Булатов, после убийства которого обвиняемый завладел его долей в общем бизнесе - компании "МиФ", которая занималась скупкой и перепродажей металлолома.

По версии следствия, Фургал также причастен к организации покушения на бизнесмена Александра Смольского. Кроме того, в угоду коммерческим интересам был устранен местный житель Роман Сандалов, вину за убийство которого взял на себя охранник и личный водитель Фургала.