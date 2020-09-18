Под Калининградом добыли два янтарных самородка за один день

Два уникальных янтарных самородка весом 2300 и 1150 граммов добыты в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината в один день.

Самородками называют образования солнечного камня весом свыше килограмма. Это штучные экземпляры, такие находки очень редки. Как рассказали в пресс-службе предприятия, в предыдущие три года в карьере находили не более 18 тяжеловесов за сезон при объеме добычи в 400-500 тонн. А до этого их число не превышало шести в год.

По традиции, всем самородкам на комбинате дают имена. Более крупный получил название "Стрелец". Это камень с острыми краями, неправильной формы, близкой к треугольнику, с переливами цвета от золотистого до темно-медового.

Меньший самородок - почти гладкий темно-карамельный прямоугольник с закругленными краями - назвали "Кортеж". Оба камня получили названия в связи с празднованием 16 сентября Дня создания государственной охраны России, в который принято поздравлять сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО РФ), обеспечивающих безопасность первых лиц и объектов, подлежащих государственной охране.

До нынешнего года никогда раньше в истории комбината не удавалось добыть больше одного самородка за смену, но в 2020 году такое исключение из правил происходит уже третий раз. Первая массовая находка пришлась на 11 июня, накануне Дня России добыли сразу три самородка - "Россиянин-2020", "Россиянка-2020" и "Янтаренок". Правда, вес последнего после полного высыхания уменьшился и стал меньше килограмма, поэтому "Янтаренка" исключили из числа самородков.

Незадолго до профессионального праздника - Дня шахтера были добыты за одну смену два самородка, "Приморский" и "Пальмникенский", названные в честь двух янтарных месторождений комбината. Всего с начала сезона комбинат добыл 12 янтарных тяжеловесов.