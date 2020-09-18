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18.09.2020 17:53
Рубрика: Происшествия

В Петербурге в заваленной мусором квартире нашли тело человека

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В Петербурге в квартире, которая от пола до потолка оказалась завалена мусором, нашли тело мужчины, сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах.

Фото: Пресс-служба УФССП по Челябинской области
Из квартиры челябинки вывезли четыре самосвала мусора

В Следственном комитете "РГ" подтвердили данную информацию, отметив, что в данный момент на адрес выехала следственная группа.

Напомним, накануне в полицию обратились жители дома номер 33 по улице Пражской. Соседи пожаловались на неприятный запах из одной квартиры. Полицейские выяснили, что в квартире проживают 65-летняя женщина и 70-летний мужчина, у них есть дочь. С ней связались. Женщина сообщила, что давно не общалась с родителями, не знает, где они находятся.

Было принято решение ломать дверь. Правда, вскрытие замков не решило проблему. Квартира оказалась от пола до потолка завалена мусором, полицейские даже не смогли войти внутрь. Тогда на адрес вызвали сотрудников компании по уборке мусора. Они начали разбор завалов и обнаружили тело. Говорить о личности погибшего пока рано, также продолжаются поиски пропавшей пенсионерки, которая прописана в этой квартире.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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