Аксенова удивили слова NBC о поддержке "украинских подразделений" в Крыму

Свидетельством географического кретинизма и одновременно оговоркой по Фрейду назвал глава Крыма Сергей Аксенов сюжет журналистов американского телеканала NBC. Об этом он написал в своих аккаунтах в социальных сетях.

Напомним, ранее NBC опубликовал текст, в котором шла речь о будто бы имеющихся у ЦРУ доказательствах поддержки Россией движения "Талибан" в Афганистане. При этом вскользь упоминается о том, что "россияне рассматривают это как зеркальный ответ на вооружение Штатами украинских подразделений, воюющих с российскими войсками в Крыму".

Сергей Аксенов уверен, что такая трактовка объясняется обычным географическим идиотизмом, которым зачастую страдают американские политики и журналисты. Аксенов назвал сюжет провокационным. Крымский лидер уверен, что никаких "украинских подразделений" на полуострове нет и быть не может.

Вместе с тем, Сергей Аксенов полагает, что этот сюжет только еще раз обозначил реально существующую поддержку со стороны США террористической и диверсионной деятельности украинских спецслужб на территории Крыма. Глава республики обратил внимание на продолжающееся обнародование записей телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Из них следует, что Порошенко действительно причастен к организации диверсии в Крыму в августе 2016 года, а в руководстве США об этом, как минимум знали.

"Так что если американский телеканал и оговорился, то это "оговорка по Фрейду"", - написал Сергей Аксенов.

Напомним, в августе 2016 года спецслужбы Украины высадили хорошо вооруженную диверсионную группу на севере Крыма, вблизи села Суворово. В результате боестолкновения с диверсантами погибли офицеры ФСБ. Вторая группа ожидала на берегу моря и ушла на территорию Украины по воде. Петр Порошенко будучи президентом Украины категорически отверг причастность спецслужб своей страны и свою личную к этой провокации.

Посольство России в Вашингтоне, в свою очередь, выразило беспокойство по поводу репортажа NBC и потребовало в этой связи официальных объяснений со стороны Вашингтона.