Наполнение водохранилищ Симферополя снизилось еще на несколько процентов

Из-за продолжающейся в сентябре засухи объем накопленной в водохранилищах Симферополя воды продолжает сокращаться. Об этом на оперативном штабе заявил генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Владимир Баженов.

По его словам, в Симферопольском водохранилище из проектных 36 миллионов кубометров осталось всего 6,13 миллиона (то есть 17 процентов), в Партизанском - 5,9 из 34,4 (17 процентов), в Аянском - 1,36 из 3,9 (35 процентов от проектного объема).

- Такие запасы не позволяют нам поднять столько воды, сколько хотелось бы, - отметил Владимир Баженов. - Поэтому за истекшие сутки 17 сентября мы подняли со всех водохранилищ всего 75 тысяч кубов воды. Но суммарная подача воды не сокращена.

Ситуацию спасает закачиваемая с Вилинского и Ивановского подземных водозаборов артезианская вода - около 50 тысяч кубометров в сутки. В течение месяца к ним добавится вода еще из четырех скважин - суммарно плюс 10 тысяч кубометров.

Если верить долгосрочным прогнозам синоптиков, засушливая погода сохранится Крыму до конца сентября. Напомним, в Симферополе введены графики подачи воды: в большинстве микрорайонов города вода подается утром и вечером по несколько часов. По прогнозам премьер-министра Совмина РК, Юрия Гоцанюка, ограничения водоснабжения могут продлиться в Крыму до марта.