В Миассе вандалы обезобразили памятник Ленину

В городе Миассе Челябинской области неизвестные обезобразили памятник Ленину, установленный в центральном городском парке. Фигуру вождя мирового пролетариата облили красной краской, сообщили "РГ" в ГУ МВД региона.

- На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа УВД Миасса, - сообщили в пресс-службе полицейского главка. - Устанавливаются все обстоятельства и личность причастных к совершению акта вандализма. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все, кто располагает какой-либо информацией о злоумышленниках, просят обращаться в полицию.

Стоит отметить, что это не первое покушение на памятник Ленину в Миассе. В 2015 году на голову вождя надели автомобильную покрышку и затем ее подожгли. В результате статуя местами треснула и закоптилась.

В тот раз злоумышленника удалось найти по горячим следам. Им оказался 22-летний мужчина без определенного места жительства, который своей выходкой намеревался отомстить руководству парка, прогнавшего его с территории.