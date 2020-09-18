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18.09.2020 14:48
Рубрика: Спорт

Шунин извинился перед болельщиками "Динамо" за вылет из Лиги Европы

Текст: Максим Домчев

Капитан московского "Динамо" Антон Шунин извинился перед болельщиками после поражения от тбилисского "Локомотива".

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Напомним, московское "Динамо" в четверг вылетело из Лиги Европы, уступив в Грузии тбилисскому "Динамо" - 1:2. После матча капитан и голкипер "Динамо" Антон Шунин обратился к поклонникам бело-голубых в Instagram.

"Это был провал, что тут еще скажешь. Унылая игра и отвратительный результат - не такими мы себе представляли эти еврокубки. Наши болельщики тоже. Хочу извиниться за это", - написал Шунин.

Он призвал не искать оправданий для себя и партнеров.

"Не буду искать оправданий, их нет. Мы все дико расстроены, но футбол - такое дело, что через день ты обязан собраться и думать о следующей игре. Надо пахать в чемпионате и делать все, чтобы быть в следующем евросезоне - тут без вариантов", - написал Шунин.

Также после матча в СМИ появилась информация о том, что руководство "Динамо" намерено отправить в отставку главного тренера команды Кирилла Новикова. В числе претендентов на этот пост называются Курбана Бердыева, Дмитрия Парфенова и Желько Бувача.

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