Собирать Lada Granta помогают самоуправляемые тележки

АвтоВАЗ реализовал проект AGV - теперь доставка комплектующих к конвейеру происходит без участия человека.

AGV - тележки, которые курсируют по заданной траектории, ориентируясь на магнитную ленту, наклеенную на пол, и сигналы, подаваемые по технологии беспроводной связи Wi-Fi.

Тележка подъезжает к зоне комплектования и забирает оснастку с деталями, которая доставляется на автоматизированный напольный конвейер. Пустая оснастка транспортируется обратно, опять же при помощи AGV.

Отмечается, что в результате внедрение тележек повысились скорость и эффективность операций, а отказ от погрузчиков положительно отразился на безопасности производства.

AGV на производстве Lada Granta - первый этап проекта по внедрению автоматизированной техники в зонах комплектования. В дальнейшем опыт будет применён в других подразделениях предприятия.