В ГП не исключили, что цены на гречку поднялись из-за картельного сговора

Проверку возможных нарушений в сфере ценообразования на продукты, в частности, на гречневую крупу, проведут по всей стране прокуроры. Соответствующее поручение своим подчиненным дал Генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Отмечается, что надзорным ведомством были проанализированы данные СМИ о резком росте цен на ряд продовольственных товаров. "Согласно приведенным сведениям, на прошедшей неделе, в частности, значительно повысилась стоимость гречки - на 2,5 тысячи рублей за 1 тонну, кроме того увеличилась цена на пшено", - сообщили в Генпрокуратуре.

В надзорном ведомстве подозревают, что скачок цен может быть связан с картельными соглашениями при аффилированности заинтересованных организаций.

"Прокурорам субъектов РФ дано поручение во взаимодействии с антимонопольными органами организовать дополнительные надзорные мероприятия по обеспечению законности и прав граждан при формировании цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, - говорится в сообщении ГП РФ. - При выявлении нарушений необходимо оперативно принимать меры реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности".

Ситуация находится на контроле Генпрокурора России Игоря Краснова.

Летом текущего года картельный сговор при формировании цен на гречку заподозрили в Федеральной антимонопольной службе.