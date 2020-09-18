В продаже появилась новая экшен-камера GoPro HERO9 Black

Компания GoPro представила обновление в линейке камер HERO. Это логичное продолжение устройства HERO8.

GoPro HERO9 Black. Фото: GoPro

Камера получила обновленную матрицу, способную снимать фото 20 Мп и видео 5К с скоростью 30 кадров в секунду. Особенностью новинки стал фронтальный экран 1,4 дюйма в дополнение к привычному заднему сенсорному дисплею 2,27 дюйма.

Кроме того, инженеры GoPro обновили функцию стабилизации HyperSmooth до 3.0, TimeWarp также был улучшен. Также оптимизирована работа аккумулятора, в том числе в холодную погоду, ну и ресурс его увеличен на 30%.

GoPro HERO9 Black также может погружаться без дополнительных аксессуаров на 10 м под воду. Устройство совместимо с медиамодулями Media Mod, которые были представлены с прошлой камерой. А вместе с новинкой GoPro был презентован аксессуар Max Lens Mod - он обеспечит стабилизацию Max HyperSmooth и ультраширокоугольную съемку Max SuperView, а также в автоматическом режиме будет выравнивать горизонт.

В продаже HERO9 Black появится с 18 сентября 2020 года, цена новинки составит 42 990 рублей. Кстати, в новой упаковке камеры не используется пластик, владельцы сразу получат устройство в дорожном кейсе.