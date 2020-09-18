В "Роскосмосе" подтвердили утечку аммиака на МКС

Ранее источник агентства в ракетно-космической отрасли рассказал, что снаружи американского сегмента МКС обнаружили небольшую утечку аммиака: ее скорость составляет примерно 700 граммов в год. Место утечки локализовали с помощью специального американского прибора. Три года назад такая же проблема была обнаружена и устранена в другом месте американского сегмента.

Жидкий аммиак циркулирует снаружи МКС и используется для отвода в космос тепла от модулей американского сегмента. Он относится к умеренно токсичным химическим веществам, но в больших концентрациях может стать сильным ядом.

Напомним: сейчас на МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди. А на Земле готовятся к старту основной и дублирующий экипажи МКС-64. Так, 22 и 23 сентября состоятся экзаменационные комплексные тренировки на тренажерах российского сегмента Международной космической станции и транспортного пилотируемого корабля "Союз МС". В состав основного экипажа МКС-64 входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавт НАСА Кэтлин Рубинс. Их дублеры - Олег Новицкий, Петр Дубров, Марк Ванде Хай. Старт "Союз МС-17" запланирован на 14 октября.