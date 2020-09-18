Утечка аммиака обнаружена на американском сегменте МКС

На МКС снова возникли проблемы. Произошла утечка аммиака, который используется для отвода в космос тепла от модулей американского сегмента.

Экипажу станции ничего не угрожает, пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли. Подчеркивается, что место утечки было оперативно обнаружено, проблему удалось решить с помощью специального прибора.

А вот в 2017 году для локализации утечки в другом месте американского сегмента астронавтам пришлось выйти в открытый космос. Жидкий аммиак - умеренно-токсичное химическое вещество. Опасны большие его концентрации.

В апреле этого года в воздухе на МКС был зафиксирован токсичный бензол. Для снижения его концентрации установили угольные фильтры. В июле на станцию доставили два американских газоанализатора Draeger и 90 тест-пластинок. Экипаж провел необходимые замеры в модулях Destiny и "Звезда". Но источник бензола найти не удалось.