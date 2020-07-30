Доставленные на МКС газоанализаторы не нашли в воздухе бензола

Приборы, доставленные "Прогрессом", не нашли токсичный бензол в воздухе МКС. Все показания газоанализаторов гораздо ниже порога чувствительности, сообщили в НАСА.

"Поиск источника бензола ведется с помощью двух аппаратов Draeger, а также тест-пластинкок. Пока все в норме, однако экипаж продолжит замеры. Их будут проводить раз в два дня в зависимости от показаний", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Бензол был зафиксирован в воздухе МКС в апреле. Его концентрация не превышала предельно допустимую норму и не угрожала экипажу. Источник бензола до сих пор не найден. Для снижения его концентрации экипажем были установлены угольные фильтры.

Напомним, что на МКС сейчас работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.