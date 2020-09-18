В "Роскосмосе" рассказали об изменении облика ракеты для полетов к Луне

Облик новой российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей", предназначенной для полетов на Луну, претерпит изменения. В тактико-технические задания этого комплекса внесут корректировки, сообщили в "Роскосмосе".

"Одно из предложений, которое рассматривается - удлинение центрального блока ракеты. Результаты технического проекта дополнят подготовленный в 2019 году эскизный вариант ракеты", - со ссылкой на пресс-службу госкорпорации пишет РИА Новости.

Помимо сверхтяжелой ракеты "Енисей" в "Роскосмосе" проектируют и ее более грузоподъемную версию "Дон". Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту груз массой не менее 100 тонн, к Луне - 27 тонн. Вторая - более мощная - 140 тонн и 33 тонны соответственно. Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля "Орел". Первый полет без экипажа запланирован на 2023 год с космодрома Восточный, а с 2028 года планируется начать на нем полеты на Луну.