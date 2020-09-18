В США главный санитарный врач призвал носить маски и после пандемии

С неожиданной инициативой выступил главный санитарный врач США Джером Адамс. Он предложил носить защитные маски и измерять температуру тела у входящих людей и после пандемии коронавируса. "Нам необходимо готовиться к новой норме", - подчеркнул специалист.

Говоря о ситуации с COVID-19 в Соединенных Штатах, Адамс заявил, что число выявленных случаев, госпитализаций и смертей снижается в течение последних нескольких недель.

Днем ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение, что в рамках борьбы с коронавирусом вакцина эффективнее маски. Но пока препарат не готов. Возможно, он появится через три или четыре недели. Прививаться от SARS-CoV-2 надо будет ежегодно, предположил главный санитарный врач США.